Власти КЧР продолжат строительство медучреждений

В Карачаево-Черкесии активно развивается программа модернизации первичного звена здравоохранения: в планах руководства в наступившем году строительство 13 и модернизация 16 медицинских учреждений.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в наступившем 2025 году продолжат активно строить и реконструировать медицинские учреждения региона, особое внимание будет уделяться повышению уровня медицинского обслуживания населения, проживающего в сельской местности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"До конца текущего года планируем завершить строительство объектов здравоохранения в 13 населенных пунктах республики, а также реконструкцию амбулатории в Новой Джегуте и поликлиники в Псыже"

- Рашид Темрезов

Для республики сейчас очень важна модернизация первичного звена здравоохранения, особенно в сельской местности. В течение года будут переоборудованы и обновлены 16 таких объектов, основная их задача - обеспечить доступ к качественной медицинской помощи абсолютно каждому жителю республики, добавил Темрезов.