Власти Казахстана укрепят сеть водохранилищ страны

Система Концепции развития системы управления водными ресурсами получит новое развитие - этого потребовал после волны апрельских паводков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в стране создадут 57 новых водохранилищ.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана для защиты от подтоплений и для сбора паводковых вод приступило к работам по строительству 20 новых водохранилищ, которые появятся в 11 областях страны.

"Предусмотренные концепцией планы по строительству 20 новых водохранилищ и другие комплексные меры не отменяются. Изменения нужны, чтобы расширить документ и добавить в него меры по предотвращению паводков. Кроме того, наше министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ"

- министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

В начале апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев раскритиковал концепцию, отметив, что документ носит декларативный характер, а не решает проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков, передает "АиФ-Казахстан".

Теперь положения концепции будут пересмотрены с учетом катаклизмов, обрушившихся на страну в конце марта с приходом большой воды.