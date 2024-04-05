В Казахстане продолжается эвакуация из-за паводков

В Казахстане из-за паводков продолжается эвакуация жителей пострадавших регионов. Согласно последним данным, в настоящее время эвакуировано более 111 тыс человек.

Паводковая ситуация стала серьезным испытанием для многих населенных пунктов в Казахстане. Спасатели работают в круглосуточном режиме, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Благодаря их усилиям более 111 тыс. человек были эвакуированы из зон риска.

"С начала паводкового периода спасены 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей. Домой вернулись 11 950 человек"

– старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш.

По его словам, спасатели работали круглосуточно, чтобы эвакуировать людей из зон опасности. Они использовали вертолеты, лодки и другую специальную технику, чтобы доставить людей на безопасные участки. Главной целью было спасти как можно больше жизней и обеспечить безопасность пострадавших.

Также в режиме отмечается, что эвакуация была организована благодаря слаженным действиям спасателей, волонтеров и местных жителей. Многие люди откликнулись на призыв о помощи и оказали содействие в организации временного проживания для эвакуированных.