В Казахстане продолжается эвакуация из-за паводков

Паводковая ситуация стала серьезным испытанием для многих населенных пунктов в Казахстане. Спасатели работают в круглосуточном режиме, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Благодаря их усилиям более 111 тыс. человек были эвакуированы из зон риска.
"С начала паводкового периода спасены 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей. Домой вернулись 11 950 человек"
– старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш.
По его словам, спасатели работали круглосуточно, чтобы эвакуировать людей из зон опасности. Они использовали вертолеты, лодки и другую специальную технику, чтобы доставить людей на безопасные участки. Главной целью было спасти как можно больше жизней и обеспечить безопасность пострадавших.
Также в режиме отмечается, что эвакуация была организована благодаря слаженным действиям спасателей, волонтеров и местных жителей. Многие люди откликнулись на призыв о помощи и оказали содействие в организации временного проживания для эвакуированных.