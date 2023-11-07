Власти Казахстана объяснили причину сбоя в работе сайтов госорганов

Сегодняшней причиной сбоя в работе сайтов госструктур Казахстана стало обновление их платформы, которое регулярно проводит АО "Национальные информационные технологии".

Масштабный сбой в работе сайтов всех государственных органов Казахстана сегодня произошел не в результате каких-либо компьютерных атак, а чисто по техническим причинам, объяснили в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), которое и занимается регулярным обновлением их платформы gov.kz.

"Сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с последним обновлением. В результате этого возникли трудности с функционированием gov.kz. Были срочно приняты меры и отменены вносимые обновления, чтобы немедленно восстановить работоспособность платформы"

- НИТ.

Такие работы НИТ проводит регулярно, улучшая скорость работы и функциональность сайтов министерств и других государственных органов, однако иногда обновления требуют более тщательного тестирования и внесения корректив в их работу, что и случилось сегодня, передает "АиФ-Казахстан".

Сейчас все проблемы в работе платформы устранены, - заверили в пресс-службе НИТ.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в районе полудня по местному времени у казахстанских пользователей возникли сложности при получении доступа к сайтам госструктур с государственным доменом gov.kz, которые перестали отвечать на запросы.