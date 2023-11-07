В Казахстане сбой в работе сайтов госорганов

Казахстанские сайты всех государственных органов республики перестали работать. При попытке попасть на них страница выдавала серверную ошибку.
У пользователей Казахстана возникли сложности при получении доступа к сайтам госструктур. Отмечается, что в понедельник около полудня по местному времени страницы с государственным доменом gov.kz перестали отвечать на запросы.
При попытке открыть сайт одного из ведомств страница выдавала ошибку сервера.
Власти РК передали, что устанавливают причину сбоя.
Представители компании по предоставлению интернет-услуг в Казахстане АО "НИТ" отметили, что в скором времени восстановят работу сайтов.
Сейчас специалистам уже удалось восстановить доступ к сайтам.
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