В Казахстане сбой в работе сайтов госорганов

Казахстанские сайты всех государственных органов республики перестали работать. При попытке попасть на них страница выдавала серверную ошибку.

У пользователей Казахстана возникли сложности при получении доступа к сайтам госструктур. Отмечается, что в понедельник около полудня по местному времени страницы с государственным доменом gov.kz перестали отвечать на запросы.

При попытке открыть сайт одного из ведомств страница выдавала ошибку сервера.

Власти РК передали, что устанавливают причину сбоя.

Представители компании по предоставлению интернет-услуг в Казахстане АО "НИТ" отметили, что в скором времени восстановят работу сайтов.

Сейчас специалистам уже удалось восстановить доступ к сайтам.