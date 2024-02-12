Власти Израиля отказались обсуждать создание палестинского государства

Израильское руководство отказалось обсуждать создание независимой Палестины. Об этом, в частности, Нетаньяху заявил в ходе переговоров с президентом США.

В офисе израильского премьера заявили о том, что не намерены обсуждать создание Палестины как независимого государства.

«Сейчас не время говорить о подарках палестинскому народу, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не осудила зверства при нападении группировки ХАМАС 7 октября»

– заявил пресс-секретарь канцелярии премьера Ави Хайман

По его словам, сейчас руководство еврейского государства озабочено лишь разгромом ХАМАС.

Ранее в ходе переговоров с президентом США аналогичное заявление сделал и сам израильский премьер.

«Я четко изложил на встрече свою позицию относительно недавних разговоров о навязывании Израилю палестинского государства. Израиль категорически отвергает международный диктат о постоянном урегулировании с палестинцами»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он подчеркнул, что израильские власти будут по-прежнему выступать против одностороннего признания палестинского государства.