Власти Израиля начали демонтаж судебной реформы Нетаньяху

Опубликовано: 17:59, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верховный суд не позволил Биньямину Нетаньяху забрать у него полномочия по запросам о неспособности премьер-министра выполнять должностные обязанности. Соответствующий закон по решению суда будет применяться только после начала очередного выборного цикла.

Власти Израиля наконец отреагировали на многомесячные и многотысячные протесты граждан против пакета законопроектов судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху – Верховный суд Еврейского государства распорядился не применять один из законов этого пакета до начала очередной избирательной кампании.

Речь идет о законе, устанавливающем порядок снятия с должности премьер-министра. Он был принят парламентом в марте, но до сих пор не вступил в силу. Верховный суд потребовал у правительства дать объяснение необходимости немедленной имплементации этого закона.

В сентябре Верховный суд соберет расширенное заседание, на котором будет разбирать весь корпус апелляций, поданных гражданами и политическими силами против этого закона. Напомним, что среди подписавшихся под апелляциями есть и израильский генпрокурор Гали Бахарав-Миара.

Напомним, что данный закон забирает у Верховного суда право заниматься запросами о неспособности председателя правительства выполнять свои должностные обязанности. Его текст постановляет, что только сам председатель правительства или не менее 75% Кабмина могут создавать такие запросы. А причиной запроса могут быть исключительно проблемы со здоровьем.

Таким образом, Верховный суд не позволил Биньямину Нетаньяху забрать у себя полномочия по контролю за деятельностью правительства.