Власти Грузии реанимируют аэропорт в Телави

В кахетинском Телави возродят старый, а фактически построят новый аэропорт - участие в его проектировании примут как грузинские, так и иностранные компании.

Власти Грузии объявили конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети), сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

Новый современный аэропорт будет обустроен на территории старого аэродрома, он примет первых пассажиров уже в 2024 году. В первую очередь для новой авиагавани построят взлетно-посадочную полосу – ее длина составит 1,7 км. Также будут обустроены современные навигационные системы и обновлена вся инфраструктура - созданы новые места для парковки, разработаны комфортные пространства для пассажиров, передает Sputnik Грузия.

Проект включает концептуальный и схематичный дизайн аэропорта, планировку зданий и прилегающей территории, в том числе дизайн экстерьера зданий не менее чем с трех видов, схематический дизайн интерьера зданий, архитектурную визуализацию интерьера, экстерьера, ландшафта зданий и т. д.

Крайний срок подачи предложений – 22 декабря.