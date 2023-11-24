Власти Грузии поздравили грузинского патриарха с 91-летием

Католикос-патриарх ГПЦ Илия II отмечает сегодня 91-й день рождения. По этому случаю правящая "Грузинская мечта" рассказала о значении предстоятеля грузинской автокефалии для Грузии и ее народа.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" направила сегодня на имя предстоятеля Грузинской Православной Церкви, католикос-патриарха Илии II поздравительное письмо по случаю его 91-летия.

Представители правящей партии подчеркнули, что необычайно долгий период предстоятельства Илии II (католикос-патриарх был интронизирован 46 лет назад, 25 декабря 1977 года) является честью для грузинского народа, поскольку на протяжении почти полувека духовной жизнью грузин руководит столь сильный и мудрый церковный лидер.

"Его Святейшество даже спустя 46 лет после своей интронизации продолжает неустанно работать над укреплением духовности и нравственности грузинского народа. Его вклад в дело формирования Грузии как независимого государства неоценим, поскольку именно его мудрость, примеры нравственности, любви и преданности ценностям помогли сохранить веру и самобытность грузинской нации"

– "Грузинская мечта"

Члены "Грузинской мечты" выразили уважение и любовь к Илии II и пожелали ему дальнейшего долголетия, сохранения здоровья и продолжения руководства грузинской православной автокефалией во имя благоденствия республики и ее граждан.