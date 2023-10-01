Власти Грузии пообещали гражданам повысить пенсии

Опубликовано: 13:22, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские власти анонсировали очередной рост пенсий в 2024 году. По словам премьера республики, это станет возможным благодаря работе правящей партии "Грузинская мечта".

С января 2024 года размер пенсий в Грузии будет увеличен в рамках ежегодной индексации. Такое заявление сделал глава грузинского правительства.

По словам Ираклия Гарибашвили, в скором времени жителям республики в возрасте от 70 лет поднимут пенсию на 50 лари, до 415 лари. При этом та же самая возрастная категория, проживающая в высокогорных районах, сможет рассчитывать почти на 500 лари.

Что касается граждан младше 70 лет, то им обещают поднять пенсию до 315 лари, а у жителей высокогорных районов она вырастет до 380 лари.

"Это реальный результат работы наших властей"

– Ираклий Гарибашвили

Напомним, согласно действующему законодательству, женщины в Грузии выходят на пенсию с 60 лет, а мужчины – с 65 лет.