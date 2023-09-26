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В Тбилиси выдали ключи от новых квартир жителям аварийных домов

В Тбилиси выдали ключи от новых квартир жителям аварийных домов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Грузии продолжается программа по расселению жителей аварийных домов, объявленная в начале прошлого года. Новое жилье сегодня получили 35 семей.

В Тбилиси обзавелись новыми квартирами 35 семей, проживающих в аварийных домах. Об этом рассказали в мэрии грузинской столицы.

Ключи от нового жилья, которое находится в районе Варкетили, им выдал глава города Каха Каладзе.

Кроме того, в мэрии пообещали предоставить этим гражданам средства на ремонт, так как жилье они получили в "белом каркасе".

"Я рад, что я как мэр Тбилиси и человек, живущий в этом городе, сегодня являюсь частью этого радостного и важного события. События, которое является гарантом мира, безопасности и стабильности для конкретных семей"

– Каха Каладзе

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