В Тбилиси выдали ключи от новых квартир жителям аварийных домов

Опубликовано: 19:57, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Грузии продолжается программа по расселению жителей аварийных домов, объявленная в начале прошлого года. Новое жилье сегодня получили 35 семей.

В Тбилиси обзавелись новыми квартирами 35 семей, проживающих в аварийных домах. Об этом рассказали в мэрии грузинской столицы.

Ключи от нового жилья, которое находится в районе Варкетили, им выдал глава города Каха Каладзе.

Кроме того, в мэрии пообещали предоставить этим гражданам средства на ремонт, так как жилье они получили в "белом каркасе".

"Я рад, что я как мэр Тбилиси и человек, живущий в этом городе, сегодня являюсь частью этого радостного и важного события. События, которое является гарантом мира, безопасности и стабильности для конкретных семей"

– Каха Каладзе