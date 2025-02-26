Вестник Кавказа

Власти Грузии обвинили европейских послов в давлении на судей

Власти Грузии обвинили европейских послов в давлении на судей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На днях послы двух европейских стран посещали суды над представителями оппозиции в Грузии. Власти страны назвали это вмешательством в судебную систему страны и нарушением международного права.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прямым вмешательством в судебную систему Грузии действия дипломатов европейских стран.

"Я призываю всех соблюдать Конституцию Грузии и ее принципы. Также соблюдать конвенции, с которыми связаны иностранные послы, работающие в Грузии. До сегодняшнего дня, к сожалению, эти принципы и конституционные нормы не соблюдались. Надеюсь, в будущем все исправится"

- Ираклий Кобахидзе

По поводу ситуации также высказался глава парламента Шалва Папуашвили. Он, как и Кобахдизе, считает это нарушением международного правопорядка и давлением на судей Грузии.

"Присутствие послов и представителей послов имеет только одно предназначение – это давление на грузинское правосудие и запугивание судей. Это демонстрация, что они там сидят, наблюдают, как ревизоры, и если они не поступят так, как они хотят, за этим последует наказание"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что послы из Парижа и Вильнюса присутствовали на судебных процессах над представителями оппозиции.

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