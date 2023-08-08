Власти Геленджика отменили гуляния в День города

Опубликовано: 16:00, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что пляжный сезон еще не закончен, массовых гуляний и мероприятий в День города в курортном Геленджике не будет, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, власти курортного Геленджика не планируют на День города каких-либо массовых мероприятий, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

"С учетом ситуации не планируем массовых мероприятий. Небольшие интерактивные и концертные площадки будут создавать настроение для жителей и гостей курорта. А главных людей - людей труда, которые работают на благо города, отметим в ходе торжественного мероприятия в городском Дворце культуры"

- Алексей Богодистов

День города в Геленджике отмечают в четвертую субботу августа, и в нынешнем году он пройдет 26 августа.

Также градоначальник отметил, что большое число гостей создает соответствующую нагрузку коммунальным службам города - коммунальные службы работают в две смены, и все равно вопросы остаются.

Главным образом это касается и города в целом, и пляжных территорий в частности. Пользователи пляжей должны сами обеспечивать качественный функционал подконтрольных им территорий, - отметил Богодистов..

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в нынешнем году объем курортного сбора в Геленджике с января по май увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом: за пять месяцев набралось почти 8 млн рублей. На эти деньги будет проводиться благоустройство города.