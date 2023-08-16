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Власти Дагестана окажут помощь доставленным в Москву пострадавшим во время ЧП

Власти Дагестана окажут помощь доставленным в Москву пострадавшим во время ЧП
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пострадавшие во время недавнего ЧП жители Махачкалы, доставленные на лечение в Москву, получат поддержку от властей Дагестана. В частности, им окажут финансовую помощь.

В Дагестане получат поддержку 16 человек, которые пострадали во время недавнего ЧП под Махачкалой. Такое поручение дал глава РД Сергей Меликов.

"Сергей Меликов поручил обеспечить поддержку, в том числе финансовую, пострадавших и их сопровождающих, которые транспортированы в медицинские центры Москвы"

– пресс-служба главы республики

Ранее сообщалось, что в Москву из Махачкалы эвакуируют более 15 человек, пострадавших во время взрыва у автозаправки.

Что произошло?

Вечером 14 августа в Махачкале вспыхнул пожар в автосервисе. В какой-то момент огонь перекинулся на заправку, прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 35 человек. В больницах находятся свыше 60 человек, включая 16 детей. Одной из версий взрыва является нарушение хранения агрохимикатов.

В Дагестане проверят все заправки и автосервисы

В Дагестане проверят все заправки и автосервисы

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