Власти Дагестана окажут помощь доставленным в Москву пострадавшим во время ЧП

Опубликовано: 16:54, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пострадавшие во время недавнего ЧП жители Махачкалы, доставленные на лечение в Москву, получат поддержку от властей Дагестана. В частности, им окажут финансовую помощь.

В Дагестане получат поддержку 16 человек, которые пострадали во время недавнего ЧП под Махачкалой. Такое поручение дал глава РД Сергей Меликов.

"Сергей Меликов поручил обеспечить поддержку, в том числе финансовую, пострадавших и их сопровождающих, которые транспортированы в медицинские центры Москвы"

– пресс-служба главы республики

Ранее сообщалось, что в Москву из Махачкалы эвакуируют более 15 человек, пострадавших во время взрыва у автозаправки.

Что произошло?

Вечером 14 августа в Махачкале вспыхнул пожар в автосервисе. В какой-то момент огонь перекинулся на заправку, прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 35 человек. В больницах находятся свыше 60 человек, включая 16 детей. Одной из версий взрыва является нарушение хранения агрохимикатов.