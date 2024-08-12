Вестник Кавказа

Власти Алматы наградили призеров Олимпийских игр

Власти Алматы наградили призеров Олимпийских игр
© Фото: акимат Алматы
Власти крупнейшего города Казахстана - южной столицы страны Алматы - наградили земляков, спортсменов-олимпийцев, ставших призерами Олимпийских игр в Париже, сертификатами на квартиры, денежными призами и новыми автомобилями.

Власти Алматы, крупнейшего мегаполиса Казахстана, чествовали соотечественников - призеров Олимпийских игр.

Так, серебряному призеру гимнасту Нариману Курбанову вручили сертификат на двухкомнатную квартиру, передает Sputnik Казахстан.

Не остались без подарков и бронзовые призеры - дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай, а аткже стрелки Александр Ле и Ислам Сатпаев получили сертификаты на однокомнатные квартиры.

Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты на 5 и 4 млн тенге ($10,5 тыс и $8,4 тыс соответственно) и ключи от новых автомобилей.

Напомним, сборная Казахстана на Олимпийских играх-2024, которые столица Франции принимала с 26 июля по 11 августа, заняла 43-е место, завоевав семь медалей: одно золото и по три серебряные и бронзовые медали.

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