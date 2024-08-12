Власти Алматы наградили призеров Олимпийских игр

Власти Алматы, крупнейшего мегаполиса Казахстана, чествовали соотечественников - призеров Олимпийских игр.
Так, серебряному призеру гимнасту Нариману Курбанову вручили сертификат на двухкомнатную квартиру, передает Sputnik Казахстан.
Не остались без подарков и бронзовые призеры - дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай, а аткже стрелки Александр Ле и Ислам Сатпаев получили сертификаты на однокомнатные квартиры.
Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты на 5 и 4 млн тенге ($10,5 тыс и $8,4 тыс соответственно) и ключи от новых автомобилей.
Напомним, сборная Казахстана на Олимпийских играх-2024, которые столица Франции принимала с 26 июля по 11 августа, заняла 43-е место, завоевав семь медалей: одно золото и по три серебряные и бронзовые медали.