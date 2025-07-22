Властям Кабардино-Балкарии предстоит реконструкция селепропускной системы

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение реконструировать систему пропуска селевых потоков в Тырныаузе, которая снова не выдержала напора стихии.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проведут масштабную реконструкцию системы, созданной для пропуска селевых потоков в городе Тырныаузе, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"С председателем правительства республики Алием Мусуковым обсудили первоочередные на настоящую минуту задачи Оперативного штаба по ЧС в Тырныаузе. В первую очередь это помощь жителям, находящимся сейчас в пунктах временного размещения"

- Казбек Коков

В первую очередь необходимо восстановить полноценное функционирование систем жизнеобеспечения, поскольку угроза повторного схода селей, к сожалению, сохраняется, отметил глава КБР.

Из резервного фонда на текущие оперативные мероприятия по ликвидации последствий стихии выделены соответствующие средства, а соответствующие службы, как только позволит оперативная обстановка, приступят к расчистке дорог и территорий города от селевых масс, а также руслорегулировочным работам, отметил Коков.

Напомним, мы писали о том, что накануне сильные осадки в горах Кабардино-Балкарии привели к сходу селя в Тырныаузе. Автомобильное движение было частично перекрыто. Это уже второй за 10 дней селевой поток, обрушившийся на курортный поселок в предгорьях Эльбруса.