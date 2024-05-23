Властям Грузии грозит иск в ЕСПЧ от неправительственных организаций

Неправительственные организации Грузии готовы отправить заявление в ЕСПЧ в связи с принятием закона об иноагентах. Присоединиться к иску могут все представители НПО.

Конфликт между правящей верхушкой и неправительственными организациями Грузии набирает обороты. НПО республики планируют обратить с иском против закона об иноагентах в Европейский суд по правам человека.

В заявлении организаций говорится, что все представители НПО могут присоединиться к инициативе.

"Мы готовимся представить иск (против закона об иноагентах) в Европейский суд по правам человека, с которым обратимся в соответствующее время. Все неправительственные организации и СМИ могут стать участниками этой борьбы и присоединиться к нам"

– НПО Грузии

Закон об иноагентах в Грузии был принять парламентом республики в середине мая на фоне массовых уличных протестов.

Оппозиционные силы страны и представители власти США и ЕС также выступают против принятия закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, которое в последствии было оспорено в парламенте.

Далее документ был вновь отправлен Зурабишвили на согласование. Если президент не одобрит закон, то его подпишет председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

Затем закон будет считаться вступившим в силу.