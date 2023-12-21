Владикавказ примет первенство России по вольной борьбе

С 2 по 4 марта Владикавказ принимает первенство страны по вольной борьбе. За три соревновательных дня будет разыграно 12 комплектов наград.

В начале марта столица Северной Осетии примет первенство страны по вольной борьбе. Это событие соберет около 300 спортсменов со всей страны, которые будут сражаться за медали.

Отметим, что сборные субъектов поборются не только за медали, но и место в юношеской сборной страны, которая будет отставить честь России на международных турнирах.

«Во Владикавказе 2−4 марта пройдет первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. В столицу Северной Осетии, по предварительным данным, приедет порядка 300 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации, которые выявят сильнейших на коврах дворца спорта „Манеж“. За три соревновательных дня будет разыграно 12 комплектов наград»

– Минспорт Северной Осетии

Соревнования стартуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который наделен на развитие физической культуры и спорта.

Организаторы ставят перед собой задачу не только выявить и поддержать талантливых спортсменов, но и пропагандировать здоровый образ жизни и активное участие в спортивных мероприятиях.