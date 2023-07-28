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Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане

Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Следователи запускают проверку после многочисленных отключений света, от которых страдают жители Дагестана. Правоохранители проверят работу энергоснабжающей компании.

Законность регулярных отключений света проверят в Дагестане, рассказали в республиканском СУСК.

Ранее пользователи соцсетей жаловались на постоянное отсутствие электричества в Махачкале, Хасавюрте и прочих населенных пунктах республики.

Теперь следователи проведут доследственную проверку. Ее объектами станут сотрудники энергоснабжающей компании, которая доставляет электричество гражданам.

Напомним, накануне в Левашинском районе произошла авария. Электричество пропало в домах у 35 тыс жителей Акушинского района в 20 населенных пунктах.

Авария обесточила часть Акушинского района Дагестана

Авария обесточила часть Акушинского района Дагестана

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