Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане

Опубликовано: 19:38, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следователи запускают проверку после многочисленных отключений света, от которых страдают жители Дагестана. Правоохранители проверят работу энергоснабжающей компании.

Законность регулярных отключений света проверят в Дагестане, рассказали в республиканском СУСК.

Ранее пользователи соцсетей жаловались на постоянное отсутствие электричества в Махачкале, Хасавюрте и прочих населенных пунктах республики.

Теперь следователи проведут доследственную проверку. Ее объектами станут сотрудники энергоснабжающей компании, которая доставляет электричество гражданам.

Напомним, накануне в Левашинском районе произошла авария. Электричество пропало в домах у 35 тыс жителей Акушинского района в 20 населенных пунктах.