Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане

Следователи запускают проверку после многочисленных отключений света, от которых страдают жители Дагестана. Правоохранители проверят работу энергоснабжающей компании.
Законность регулярных отключений света проверят в Дагестане, рассказали в республиканском СУСК.
Ранее пользователи соцсетей жаловались на постоянное отсутствие электричества в Махачкале, Хасавюрте и прочих населенных пунктах республики.
Теперь следователи проведут доследственную проверку. Ее объектами станут сотрудники энергоснабжающей компании, которая доставляет электричество гражданам.
Напомним, накануне в Левашинском районе произошла авария. Электричество пропало в домах у 35 тыс жителей Акушинского района в 20 населенных пунктах.