Винный туризм в Узбекистане ждет большое будущее

Винодельни Узбекистана обладают потенциалом для развития в республике винного туризма, уверены специалисты.
Тур по винодельням и виноградникам в Ташкентской области, Самарканде, Бухаре, Навои и Денау совершают специалист в сфере виноделия из французского Института Энологии Шампани (IOC) Бландин Лурделе, координатор проектов IOC в Узбекистане Сергей Данилов и местные эксперты.
Данилов отметил, что каждая винодельня в Узбекистане, по рекомендации правительственного постановления, должна создать дегустационный зал - это отличный стимул для энотуризма в республике, который уже начинает развиваться.
Посетители виноделен в таких залах смогут попробовать местные вины, познакомиться с историей и особенностями регионального виноградарства и виноделия, добавил он.
Винный туризм в Узбекистане уже приносит ряду фермерских хозяйств, виноделен и туристическому бизнесу неплохой дополнительный доход, рассказал Данилов.
Он отметил, что винный туризм также стимулирует производителей создавать новые напитки, например на основе традиционных самаркандских мусалласа и гуроба.
Французский эксперт назвала основные составляющие успеха виноделия, это особенности почвенно-климатических условий в регионе, древние традиции виноградарства, люди, обладающие трудолюбием и тягой к постижению новых технологий. Она подчеркнула, что все это есть в Узбекистане, и сообщила о перспективах винной отрасли республики.