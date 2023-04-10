Винный туризм в Узбекистане ждет большое будущее

Опубликовано: 4:38, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Самарканд

В Узбекистане есть перспективы для успешного развития виноделия и энотуризма, к такому выводу пришли специалисты из Франции. Во многих регионах республики интенсивно развиваются виноградники.

Винодельни Узбекистана обладают потенциалом для развития в республике винного туризма, уверены специалисты.

Тур по винодельням и виноградникам в Ташкентской области, Самарканде, Бухаре, Навои и Денау совершают специалист в сфере виноделия из французского Института Энологии Шампани (IOC) Бландин Лурделе, координатор проектов IOC в Узбекистане Сергей Данилов и местные эксперты.

Данилов отметил, что каждая винодельня в Узбекистане, по рекомендации правительственного постановления, должна создать дегустационный зал - это отличный стимул для энотуризма в республике, который уже начинает развиваться.

Посетители виноделен в таких залах смогут попробовать местные вины, познакомиться с историей и особенностями регионального виноградарства и виноделия, добавил он.

Винный туризм в Узбекистане уже приносит ряду фермерских хозяйств, виноделен и туристическому бизнесу неплохой дополнительный доход, рассказал Данилов.

Он отметил, что винный туризм также стимулирует производителей создавать новые напитки, например на основе традиционных самаркандских мусалласа и гуроба.

Французский эксперт назвала основные составляющие успеха виноделия, это особенности почвенно-климатических условий в регионе, древние традиции виноградарства, люди, обладающие трудолюбием и тягой к постижению новых технологий. Она подчеркнула, что все это есть в Узбекистане, и сообщила о перспективах винной отрасли республики.