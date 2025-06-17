Вице-президент Ирана оценил состояние ядерных объектов после ударов Израиля

Глава атомной отрасли Ирана Мохаммад Эслами оценил состояние ядерных объектов после ударов израильской армии.
Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами назвал ситуацию на ядерных объектах "хорошей".
По словам Эслами, объекты продолжают функционировать в штатном режиме, работники продолжают выполнять свои обязанности, передает Fars.
"Условия на ядерных объектах хорошие. Моральный дух наших коллег на ядерных объектах отличный, и они усердно трудятся"
– Мохаммад Эслами
Напомним, что Израиль ранее нанес удары по объектам иранской ядерной программы. Атакам ЦАХАЛ подверглись завод Фордо, а также объект в Исфахане.