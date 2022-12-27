Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Вице-премьер Грузии: страна стремится к энергонезависимости

Вице-премьер Грузии: страна стремится к энергонезависимости
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия намерена стать энергонезависимой за счет "зеленой" электроэнергии. Власти планируют вложить в сферу энергетики в течение трех лет до $4 млрд.

Вопрос развития энергетической сферы и энергонезависимости страны грузинские власти считают приоритетным. Такое заявление сделал первый вице-премьер, глава министерства экономики республики Леван Давиташвили. 

Он отметил, что Грузия продолжит поддерживать развитие отрасли возобновляемой энергетики. В рамках программы по поддержке будут созданы электростанции мощностью 1,5 тыс мегаватт. В частности, будут построены 15 гидроэлектростанций, две ветряные и десять солнечных электростанций. 

В течение двух-трех лет Грузия намерена потратить до $4 млрд на эту сферу. 

Давиташвили подчеркнул, что контролировать процесс он будет лично. 

“Когда лично, в данном случае, сектором руководит первый вице-премьер страны, министр экономики и устойчивого развития, это также является демонстрацией того, что энергетический сектор является для нас очень приоритетным”

- Леван Давиташвили

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1690 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы