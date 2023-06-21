Вице-полковник убит в Грузии от удара молнией

Опубликовано: 10:54, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-полковник, которого ударила молния, скончался в Тбилиси. Врачи больше недели боролись за жизнь военного.

В Тбилиси скончался вице-полковник Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния. ЧП произошло на минувшей неделе на полигоне Орфоло, где проходили плановые учения.

Пострадавший сначала был доставлен в клинику Ахалцихе, затем его перевезли в Тбилиси. Все это время он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

По словам главы Ожогового центра Тбилиси, военнослужащий получил серьезную травму: у него были ожоги на груди и конечностях 3-4 степени.