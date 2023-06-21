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Вице-полковник убит в Грузии от удара молнией

Вице-полковник убит в Грузии от удара молнией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вице-полковник, которого ударила молния, скончался в Тбилиси. Врачи больше недели боролись за жизнь военного.

В Тбилиси скончался вице-полковник Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния. ЧП произошло на минувшей неделе на полигоне Орфоло, где проходили плановые учения.

Пострадавший сначала был доставлен в клинику Ахалцихе, затем его перевезли в Тбилиси. Все это время он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

По словам главы Ожогового центра Тбилиси, военнослужащий получил серьезную травму: у него были ожоги на груди и конечностях 3-4 степени.

Молния ударила в человека в Грузии - пострадал вице-полковник

Молния ударила в человека в Грузии - пострадал вице-полковник

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