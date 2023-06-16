Молния ударила в человека в Грузии - пострадал вице-полковник

Опубликовано: 10:17, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Молния попала в человека в Грузии, пострадал командир батальона. Военный госпитализирован в критическом состоянии.

Сегодня в Грузии молния ударила в человека, пострадавшим стал командир артиллерийского батальона Сил обороны Грузии вице-полковник Годердзи Апрасидзе.

Инцидент произошел на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети, граничащем с Арменией и Турцией, уточнили в Минобороны республики. Пострадавший госпитализирован в клинику в Ахалцихе, его состояние оценивается как критическое. Вице-полковник помещен в отделение реанимации. Медики смогли стабилизировать гемодинамические параметры, но жизнь пострадавшего от удара молнии находится под угрозой.

Непогода сдвинулась с запада и накануне добралась до Грузии. Ливни, грозы, град и штормовой ветер нанесли ущерб некоторым регионам.