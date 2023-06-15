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Наводнение в Грузии: причины и последствия

Наводнение в Грузии: причины и последствия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни привели к потоплениям в Восточной Грузии. В результате подтоплены дороги и придомовые территории.

После продолжительных ливней, обрушившихся на Восточную Грузию, в регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети. В результате под водой оказались дороги и приусадебные участки.

Также дожди привели к сходу с гор селевого потока, повредившего ЛЭП в Атенском ущелье. В настоящее время подача электроэнергии в ущелье восстановлена.

По словам властей на местах ведутся аварийные работы, после снижения уровня воды дорого в регионе будут восстановлены.

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