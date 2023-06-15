Наводнение в Грузии: причины и последствия

Ливни привели к потоплениям в Восточной Грузии. В результате подтоплены дороги и придомовые территории.
После продолжительных ливней, обрушившихся на Восточную Грузию, в регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети. В результате под водой оказались дороги и приусадебные участки.
Также дожди привели к сходу с гор селевого потока, повредившего ЛЭП в Атенском ущелье. В настоящее время подача электроэнергии в ущелье восстановлена.
По словам властей на местах ведутся аварийные работы, после снижения уровня воды дорого в регионе будут восстановлены.