Наводнение в Грузии: причины и последствия

Опубликовано: 11:24, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни привели к потоплениям в Восточной Грузии. В результате подтоплены дороги и придомовые территории.

После продолжительных ливней, обрушившихся на Восточную Грузию, в регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети. В результате под водой оказались дороги и приусадебные участки.

Также дожди привели к сходу с гор селевого потока, повредившего ЛЭП в Атенском ущелье. В настоящее время подача электроэнергии в ущелье восстановлена.

По словам властей на местах ведутся аварийные работы, после снижения уровня воды дорого в регионе будут восстановлены.