Вице-мэр Еревана рассказал о последствиях взрыва в Эребуни

Взрыв в ереванском районе Эребуни, прогремевший накануне, в той или иной степени повредил 34 здания армянской столицы, муниципалитет уже оценил ущерб.

В столице Армении взрывом в ереванском районе Эребуни полностью или частично повреждены 34 дома, сообщил вице-мэр Еревана Саркис Мадатян.

Полностью разрушены три дома, еще три разрушены частично, разрушения остальных зданий ограничиваются выбитыми дверями и окнами, мэрия Еревана и префектура Эребуни уже провели оценку повреждений и средств, необходимых для их ликвидации, передает Sputnik Армения.

Затронул вице-мэр и вопрос компенсации пострадавшим, пояснив, что он будет решаться лишь после изучения причин взрыва и экспертизы службы чрезвычайных ситуаций. Пока остается открытым и вопрос предоставления временного жилья тем, кто лишился крова. Единственное, в чем заверил Мадатян – с разрешения родных мэрия возьмет на себя затраты на похороны погибших.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что накануне утром в одном из домов в Ереване произошел взрыв, погибли двое человек. Из-под завалов удалось достать еще двоих пострадавших, их доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, а второго – как тяжелое. Точные причины взрыва пока не установлены.