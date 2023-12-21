Ветеран Айказ Арустамян дожил до 100 лет

Ветеран ВОВ Айказ Арустамян отметил столетний юбилей в первый день нового, 2024 года. Юбиляр родился в Азербайджане. Однако более полувека проживает на Кубани.

Уроженец Азербайджана, а ныне житель Краснодара Айказ Арустамян, в первый день нового года отпраздновал столетний юбилей. С этим замечательным событием его поздравил мэр города.

Айказ Апкарович ветеран ВОВ, прошел всю войну, был сапером, участвовал в боях за освобождение Севастополя и Болгарии.

«Победу Айказа Арустамяна встретил в Вене. После войны на родине в Азербайджане работал в колхозе бригадиром. А после переезда в Краснодар трудился в учхозе «Кубань». Поздравляю Айказа Апкаровича со 100-летием и желаю семейного тепла, заботы детей, здоровья. С Новым годом и с новым веком»

– мэр Краснодара Евгений Наумов.

Далее глава краевой столицы отметил, что в Краснодаре семья юбиляра проживает уже более полувека.