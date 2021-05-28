Юбилей Мамеда Эмина Расулзаде – одного из основателей АДР – отпразднуют в Азербайджане

Президент Азербайджана издал распоряжение о праздновании 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

В Азербайджане будет отпразднован 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде, соответствующее распоряжение подписал президент АР Ильхам Алиев.

В документе отмечается, что в январе будущего года исполняется 140 лет со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде – выдающегося общественно-политического деятеля, который был в числе основателей Азербайджанской Демократической Республики, а также председателем Национального Совета Азербайджана.

"Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа"

– распоряжение президента

В документе отмечается и значение наследия, которое оставил Мамед Эмин Расулзаде.

"Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана"

– документ

Указано в тексте и то, что долгие годы Мамед Эмин Расулзаде и в эмиграции "жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане".

Согласно распоряжению главы государства, Минкультуры, Миннауки и Национальная Академия наук Азербайджана должны будут подготовить и реализовать план мероприятий к140-летию Мамеда Эмина Расулзаде.

Напомним, что нынешняя Азербайджанская республика – восстановленная республика, которая существовала с 1918 по 1920 годы. В основу Конституции Азербайджана был положен Конституционный акт "О Государственной независимости Азербайджанской Республики", принятый в 1918 году и ставший основным документом созданного в 1918 году государства.