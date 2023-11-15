Ветер и дождь мешают дать свет жителям Крыма

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды, в результате которой сотни тысяч человек на Юге России остались без электричества. В Крыму их работу затрудняют ветер и ливень.

Света по-прежнему нет у почти 120 тыс жителей Крыма и других регионов, следует из сообщения Минэнерго РФ.

В ведомстве уточнили, что на 15:00 мск электричество не получали 117 тыс человек.

"Восстановительным работам в Крыму препятствует осложнившаяся погодная обстановка (сильный ветер, дождь), из-за которой фиксируются повторные отключения уже запитанных ранее потребителей"

– министерство

В ведомстве подчеркнули, что последствия разгула стихии ликвидируют свыше 500 бригад, то есть порядка 2 тыс человек.