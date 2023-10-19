Весной в аэропорту Алматы заработает международный терминал

Новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров в апреле 2024 года, рассказал старший вице-президент воздушной гавани Фатих Омюр на симпозиуме по развитию казахстанско-турецкого экономического сотрудничества.
В прошлом году аэропорт принял более 7 млн пассажиров, в этом – 8. Новый терминал позволит принимать до 14 млн пассажиров в год, передает "Хабар 24".
"В последние годы аэропорт принимает большое количество пассажиров. Строительство терминала идет по графику. Он будет обслуживать международные рейсы, а старый – внутренние. Уверен, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет более тесным по линии авиасообщений"
- Фатих Омюр
Пропускная способность ныне действующего терминала аэропорта составляет 2 млн 700 тыс пассажиров в год, тогда как по итогам года ожидается, что терминал примет более 8 млн пассажиров, сообщал ранее аким Алматы Ерболат Досаев.