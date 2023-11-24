Весь туристический арсенал России теперь в одном портале

Если вы собираетесь в путешествие по России, то теперь для этого достаточно посетить только один портал - Russia.travel, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Сегодня на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве, прошла презентация обновленного туристического маркетплейса страны – он появился на портале Russia.travel, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, там, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы Russpass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать"

- Максим Решетников

Теперь это не просто информационный ресурс - на нем уже можно забронировать отель или билеты на мероприятие, сообщил министр, передает РИА Новости.

Обновленный главный туристический портал России – это совместный проект Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Теперь это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, а также спланировать свое путешествие, забронировав отель, купив билет на экскурсию или в музей, поведал глава Минэкономразвития России.

Вскоре портал станет удобным, доступным и понятным подспорьем и для иностранного туриста, но это уже задача следующего года, добавил Решетников.