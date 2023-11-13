"Верхний Ларс" снова собирает пробки

Движение на границе России и Грузии снова приостановлено из-за снегопада. Сейчас в очереди перед КПП "Верхний Ларс" застряли более двух тысяч машин.

Плохая погода снова внесла свои коррективы в дорожное движение на российско-грузинской границе. КПП "Верхний Ларс" закрыт для проезда грузовых автомобилей и автомобилей с прицепами. Сейчас на контрольно-пропускном пункте в очереди стоят свыше двух тысяч машин.

Ограничение движения было введено накануне вечером 26 ноября из-за сильных осадков в виде снега и снижения температуры.

По информации сайта ЦОДД Северной Осетии сейчас на границе между Россией и Грузией в пробке находятся 2196 большегрузов.

Для всего остального транспорта проезд разрешен по противолавиным тоннелям на участке Гудаури-Коби.