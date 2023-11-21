Вашингтон: связи Азербайджана и США имеют глубокие корни

Ильхам Алиев и помощник госсекретаря США обсудили двустороннее сотрудничество. Американская сторона заявила, что отношения Баку и Вашингтона имеют глубокие корни.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Алиев затронул сотрудничество в энергетической сфере, роль Баку в энергобезопасности Европы и развитие проектов, которые в настоящее время реализуются в Каспийском и Черном морях.

Президент отметил, что сегодня в регионе появились новые транспортно-логистические возможности по Срединному коридору, а также расширились связи с Центральной Азии.

В свою очередь, О'Брайен подчеркнул, что азербайдано-американские связи имеют глубокие корни, а страны являются хорошими партнерами. Он заявил, что США поддерживают мирную повестку дня на Южном Кавказе, нормализацию отношений между Баку и Ереваном и переговоры по подписанию мирного соглашения.

Помимо этого, помощник госсекретаря сообщил, что Штаты выступают за обсуждения по развитию концепции Транскаспийского транспортного коридора и открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, стороны поговорили о вопросах, которые представляют взаимный интерес.