Вашингтон приветствует будущие визиты председателя ЦБ и главы Минэнерго Азербайджана

Госдеп США подвел итоги визита помощника госсекретаря в Баку. Согласно сообщению, Вашингтон высоко оценивает планируемые визиты представителей властей Азербайджанской Республики.

Американское руководство приветствует предстоящие визиты глав Центробанка и Минэнерго Азербайджана, говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства по итогам визита помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена в Баку.

В Госдепе напомнили, что американский дипломат встретился с президентом Азербайджана, и охарактеризовали его переговоры с Ильхамом Алиевым как "позитивные и конструктивные".

В Госдепартаменте уточнили, что участники встречи поговорили об исторических азербайджано-американских связях, оценили их как глубокие.

"Помощник госсекретаря О'Брайен сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что Соединенные Штаты приветствуют предстоящие визиты председателя Центрального банка и министра энергетики Азербайджана в Вашингтон"

– Госдеп

В сообщении также отмечено, что глава ведомства Энтони Блинкен надеется, что скоро главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян прибудут в Вашингтон для очередного раунда переговоров по мирному соглашению.

Напомним, накануне Мирзоян в беседе со старшим советником госсекретаря Луисом Боно заявил о готовности армянской стороны к этой встрече.