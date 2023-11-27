Ереван согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в США

Министр иностранных дел Армении выразил согласие на встречу с азербайджанским коллегой в Вашингтоне. Об этом стало известно на его встрече с высокопоставленным представителем Госдепа.

Армянская сторона согласна на встречу Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в столице США, заявил сам глава МИД Армении.

Дипломат изъявил согласие на встрече со старшим советником госсекретаря Луисом Боно.

Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, на переговорах в Ереване рассматривались аспекты безопасности в регионе, а также стабильности.

Кроме того, Мирзоян и Боно рассмотрели последние события в процессе армяно-азербайджанского урегулирования. Обсуждались и подходы сторон к проекту мирного соглашения.

"Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне"

– МИД Армении

Напомним, ранее сегодня было опубликовано сообщение о прорывных прямых переговорах, которые состоялись между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом армянского премьера.