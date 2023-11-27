Ереван согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в США

Армянская сторона согласна на встречу Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в столице США, заявил сам глава МИД Армении.
Дипломат изъявил согласие на встрече со старшим советником госсекретаря Луисом Боно.
Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, на переговорах в Ереване рассматривались аспекты безопасности в регионе, а также стабильности.
Кроме того, Мирзоян и Боно рассмотрели последние события в процессе армяно-азербайджанского урегулирования. Обсуждались и подходы сторон к проекту мирного соглашения.
"Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне"
– МИД Армении
Напомним, ранее сегодня было опубликовано сообщение о прорывных прямых переговорах, которые состоялись между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом армянского премьера.