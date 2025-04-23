Вашингтон не намерен выходить из урегулирования по Украине

США не планируют отказываться от роли посредника по украинскому урегулированию, заявил специальный посланник президента Дональда Трампа Кит Келлог.

Америка едва ли перестанет участвовать в мирном урегулировании ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Я так не думаю"

– американский дипломат

Напомним, ранее издание Financial Times опубликовало сообщение, согласно которому Украина и поддерживающие ее страны ЕС обеспокоены возможным выходом США из переговоров по мирному урегулированию на Украине. Как заявил источник газеты в правительстве одной из стран ЕС, Дональд Трамп намерен создать ситуацию, в которой он сможет найти удобный предлог, чтобы выйти из процесса.

Стоит отметить, что неделю назад американский президент сообщил, что возможность выхода США из мирного урегулирования на Украине и отказа Вашингтона от оказания военной помощи Киеву может быть рассмотрена через полмесяца. В то же время Трамп подчеркнул, что он все же надеется на заключение сделки.