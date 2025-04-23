Вестник Кавказа

Вашингтон не намерен выходить из урегулирования по Украине

Вашингтон не намерен выходить из урегулирования по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США не планируют отказываться от роли посредника по украинскому урегулированию, заявил специальный посланник президента Дональда Трампа Кит Келлог.

Америка едва ли перестанет участвовать в мирном урегулировании ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Я так не думаю"

– американский дипломат

Напомним, ранее издание Financial Times опубликовало сообщение, согласно которому Украина и поддерживающие ее страны ЕС обеспокоены возможным выходом США из переговоров по мирному урегулированию на Украине. Как заявил источник газеты в правительстве одной из стран ЕС, Дональд Трамп намерен создать ситуацию, в которой он сможет найти удобный предлог, чтобы выйти из процесса.

Стоит отметить, что неделю назад американский президент сообщил, что возможность выхода США из мирного урегулирования на Украине и отказа Вашингтона от оказания военной помощи Киеву может быть рассмотрена через полмесяца. В то же время Трамп подчеркнул, что он все же надеется на заключение сделки.

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