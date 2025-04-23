ЕС готовит план действий на случай выхода США из переговоров по Украине

Европейский союз прорабатывает возможные шаги на случай, если Америка решит прекратить свое участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он подразумевает в том числе экономическое давление на Россию, рассказала Кая Каллас.

Брюссель готовится к варианту развития событий, при котором Вашингтон больше не будет участвовать в мирном урегулировании на Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, на данный момент ЕС видит признаки того, что американская сторона готова покинуть процесс, отказавшись от помощи Украине и прекратив попытки выйти на договоренности с Москвой. Каллас полагает, что США смущает сложность процесса.

На этот случай, указала дипломат в интервью FT, Брюссель располагает "планом Б". Согласно этому сценарию, ЕС будет и дальше оказывать помощь Киеву. Кроме того, не прекратится и экономическое давление на Россию. О каком именно давлении идет речь, сказать сложно, так как издание дало эту часть высказываний Каллас в косвенной речи.

Она также констатировала, что некоторые страны ЕС испытывают желание больше не поддерживать Киев, восстанавливая вместо этого отношения с Москвой.