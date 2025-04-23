Вестник Кавказа

ЕС готовит план действий на случай выхода США из переговоров по Украине

ЕС готовит план действий на случай выхода США из переговоров по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский союз прорабатывает возможные шаги на случай, если Америка решит прекратить свое участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он подразумевает в том числе экономическое давление на Россию, рассказала Кая Каллас.

Брюссель готовится к варианту развития событий, при котором Вашингтон больше не будет участвовать в мирном урегулировании на Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, на данный момент ЕС видит признаки того, что американская сторона готова покинуть процесс, отказавшись от помощи Украине и прекратив попытки выйти на договоренности с Москвой. Каллас полагает, что США смущает сложность процесса.

На этот случай, указала дипломат в интервью FT, Брюссель располагает "планом Б". Согласно этому сценарию, ЕС будет и дальше оказывать помощь Киеву. Кроме того, не прекратится и экономическое давление на Россию. О каком именно давлении идет речь, сказать сложно, так как издание дало эту часть высказываний Каллас в косвенной речи.

Она также констатировала, что некоторые страны ЕС испытывают желание больше не поддерживать Киев, восстанавливая вместо этого отношения с Москвой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Россию и Украину призвали достичь мира, пока Трамп не потерял терпение

Россию и Украину призвали достичь мира, пока Трамп не потерял терпение

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Россия сообщила США о майском перемирии

Россия сообщила США о майском перемирии

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин и Уиткофф поговорили об Украине

Путин и Уиткофф поговорили об Украине

Лавров заявил о готовности России к урегулированию на Украине

Лавров заявил о готовности России к урегулированию на Украине

Трамп назвал ближайшие дни очень важными для переговоров по Украине

Трамп назвал ближайшие дни очень важными для переговоров по Украине

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Россия не имеет контактов с ЕС и Украиной – Кремль

Россия не имеет контактов с ЕС и Украиной – Кремль

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы