Вакцинация от гриппа начнется скоро в Казахстане – прививка бесплатна

Мероприятия, направленные на борьбу с гриппом, начинаются в Казахстане. В их число входит и бесплатная вакцинация жителей страны.
Власти Казахстана официально приняли документ о профилактике эпидемии гриппа. Соответствующее постановление издал главный санврач страны.
Из бумаги, подписанной Нурканом Садвакасовым, следует, что бесплатно привиться против гриппа можно будет уже с 1 октября.
Меры профилактики эпидемии гриппа
Помимо вакцинации, в постановлении говорится об организации на входе в поликлиники, больницы и т. д. "фильтров" и ношении масок внутри.
Аналогичный фильтр будет действовать в детсадах: малыши с симптомами ОРВИ и гриппа не смогут посещать учреждения.
Документ определяет и правила карантина в школах:
- если заболели от 20 до 30% учеников в одном классе, то применяется отмена кабинетной системы,
- если заразились более 30% класса, то весь он уходит на дистант.