Вакцинация от гриппа начнется скоро в Казахстане – прививка бесплатна

Опубликовано: 11:28, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Мероприятия, направленные на борьбу с гриппом, начинаются в Казахстане. В их число входит и бесплатная вакцинация жителей страны.

Власти Казахстана официально приняли документ о профилактике эпидемии гриппа. Соответствующее постановление издал главный санврач страны.

Из бумаги, подписанной Нурканом Садвакасовым, следует, что бесплатно привиться против гриппа можно будет уже с 1 октября.

Меры профилактики эпидемии гриппа

Помимо вакцинации, в постановлении говорится об организации на входе в поликлиники, больницы и т. д. "фильтров" и ношении масок внутри.

Аналогичный фильтр будет действовать в детсадах: малыши с симптомами ОРВИ и гриппа не смогут посещать учреждения.

Документ определяет и правила карантина в школах:

если заболели от 20 до 30% учеников в одном классе, то применяется отмена кабинетной системы,

если заразились более 30% класса, то весь он уходит на дистант.