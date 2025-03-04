Вакансии с самыми высокими зарплатами выявили в Дагестане

Вакансии с зарплатой свыше 100 тыс рублей перечислили в Дагестане. В пятерку вошла вакансия ведущего маркетолога.

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела исследование на рынке труда Дагестана. После стало известно, какие вакансии в 2025 году являются самыми "дорогими".

Так, вакансия токаря-расточника оказалась с самой высокой зарплатой – от 280 тыс рублей. Далее в рейтинге оказалась вакансия водителя категории "Е" с зарплатой от 250 тыс рублей.

При этом, указывает сервис, работодателю важно, чтобы кандидат обладал стажем работы на полуприцепе от двух лет, а также водительским удостоверением с категорией "СЕ".

Тройку замкнула вакансия зуботехника – от 100 тыс рублей. Кроме того, в пятерку вакансий вошла должность ведущего маркетолога, которым готовы платить от 100 тыс рублей на руки.