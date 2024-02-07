В жилом секторе Дербента не будет шестиэтажного отеля

Прокуратура Дагестана запретила строительство шестиэтажного отеля в секторе дагестанского Дербента, предназначенном для индивидуальной жилой застройки, оно велось с явным нарушением правил землепользования и застройки города.

Прокуратура Дагестана аннулировала разрешение на строительство шестиэтажного апарт-отеля в Дербенте, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Разрешение о строительстве было выдано коммерческой организации в 2022 году администрацией города, в проектной документации указывалось, что отель будет с эксплуатируемой кровлей, помещением для торговли и подземной парковкой, однако она совершенно не учитывала правила землепользования и застройки города, передает "АиФ-Дагестан".

Как показала прокурорская проверка, земельный участок под строительство находится в зоне индивидуального жилищного строительства, и хотя возведение гостиниц здесь является условно разрешенным видом использования земли, максимально допустимая высота возводимых строений не должна превышать три этажа.

Прокуратура внесла представление главе города и потребовала устранить выявленные нарушения, однако сделано этого не было, и надзорное ведомство аннулировало разрешение на строительство.