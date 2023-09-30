В зангиланском Алыбейли будут жить почти три тысячи человек

В зангиланском селе Алыбейли в скором времени спроектируют и построят 498 частных жилых домов и несколько 2-3-этажных зданий, рассчитанных в общей сложности на 144 квартиры, что позволит с комфортом разместить 2568 жителей, - рассказал старший консультант специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов.
"На первом этапе предусмотрено проектирование и строительство 197 частных домов на 772 жителя. Кроме того, на территории планируется спроектировать административное здание, клубно-общественный центр, гостевой дом, спортивный оздоровительный центр, чайхану, торговый центр, семейный оздоровительный центр, церемониальный зал, рыночный комплекс и другие нежилые объекты"
- Агиль Гурбанов
Село будет активно развиваться – в перспективе для его маленьких жителей построят два детских сада и две школы, одна из которых, на 143 ученика, появится уже в ближайшее время, передает Trend.
В нескольких местах в селе будут построены объекты общего пользования – магазины, рынок, учреждения культуры и другие необходимые объекты инфраструктуры, - добавил Гурбанов.