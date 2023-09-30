В зангиланском Алыбейли будут жить почти три тысячи человек

Опубликовано: 18:17, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В освобожденном от армянской оккупации зангиланском селе Алыбейли будут проживать 2568 человек – для них будут спроектированы не только частные дома, но и многоквартирные здания.

В зангиланском селе Алыбейли в скором времени спроектируют и построят 498 частных жилых домов и несколько 2-3-этажных зданий, рассчитанных в общей сложности на 144 квартиры, что позволит с комфортом разместить 2568 жителей, - рассказал старший консультант специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов.

"На первом этапе предусмотрено проектирование и строительство 197 частных домов на 772 жителя. Кроме того, на территории планируется спроектировать административное здание, клубно-общественный центр, гостевой дом, спортивный оздоровительный центр, чайхану, торговый центр, семейный оздоровительный центр, церемониальный зал, рыночный комплекс и другие нежилые объекты"

- Агиль Гурбанов

Село будет активно развиваться – в перспективе для его маленьких жителей построят два детских сада и две школы, одна из которых, на 143 ученика, появится уже в ближайшее время, передает Trend.

В нескольких местах в селе будут построены объекты общего пользования – магазины, рынок, учреждения культуры и другие необходимые объекты инфраструктуры, - добавил Гурбанов.