В зангиланское село Агалы вернулись еще 22 семьи

Опубликовано: 17:11, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район Азербайджана в рамках очередного этапа проекта "Большое Возвращение" продолжают возвращаться беженцы – сегодня в село Агалы на родную землю вернулись еще 22 семьи.

В заново отстроенном зангиланском селе Агалы праздник – сегодня здесь встретили еще 22 семьи, которые вернулись в родные места из абшеронского поселка Масазыр.

Ключи от новых домов новым жителям, а это 106 человек, вручили сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, передает Sputnik Азербайджан.

Все эти люди - уроженцы сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3, которые были разрушены армянами в период оккупации, теперь они будут жить в заново отстроенном селе, сообщили в Госкомитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Теперь новые здания - это их дома. Они получили их по жеребьевке, которая прошла 4 августа в департаменте репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. А население восстановленного села теперь выросло до 526 человек, которые будут проживать здесь постоянно.

Процесс возвращения продолжается.