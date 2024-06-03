В выборах президента Ирана примут участие шесть кандидатов

Совет стражей Конституции Ирана допустил до президентских выборов всего шесть кандидатов. Ранее свои кандидатуры для участия в выборах зарегистрировали более 80 человек.
К президентским выборам в Иране допущены шесть политических деятелей. Такое решение принял 9 июня Совет стражей Конституции Ирана.
Борьбу за пост главы государства будут вести:
– спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф
– представитель Духовного лидера в Совбезе ИРИ Саид Джалили
– бывший глава Минздрава Масуд Пезешкиан
– мэр Тегерана Алиреза Закани
– бывший глава Минюста Мостафа Пурмохаммади
– бывший вице-спикер парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми