Вестник Кавказа

В выборах президента Ирана примут участие шесть кандидатов

Саид Джалили
© Фото: агентство Mehr
Совет стражей Конституции Ирана допустил до президентских выборов всего шесть кандидатов. Ранее свои кандидатуры для участия в выборах зарегистрировали более 80 человек.

К президентским выборам в Иране допущены шесть политических деятелей. Такое решение принял 9 июня Совет стражей Конституции Ирана.

Борьбу за пост главы государства будут вести:

– спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф

– представитель Духовного лидера в Совбезе ИРИ Саид Джалили

– бывший глава Минздрава Масуд Пезешкиан

– мэр Тегерана Алиреза Закани

– бывший глава Минюста Мостафа Пурмохаммади

– бывший вице-спикер парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми

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