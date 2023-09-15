В восьми районах Азербайджана открылись новые школы

Опубликовано: 23:22, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Фонд Гейдара Алиева сегодня открыл новые школы в Агджабеди, Гейчае, Исмаиллы, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Шемахе и Тертере, заработали и три новых детских сада.

Сегодня новые школы в Азербайджане открыли свои двери для учеников Агджабеди, Гейчая, Исмаиллы, Габалы, Саатлы, Сабирабада, Шемахи и Тертера.

Также в этих районах заработали три новых дошкольных образовательных учреждения, передает Trend.

Необходимость строительства новых школ в регионах назревала давно – большинство из старых школ были уже непригодны для дальнейшего использования – так, возраст школы в поселке Нидж Габалинского района страны превышал 150 лет.

Теперь эти школы не напоминают старые ничем – строители смогли построить их так, что они радуют глаз современным дизайном и свежестью интерьера, для удобства школьников закуплена новая современная мебель, а кабинеты по профильным предметам оборудованы по последнему слову техники.

Уже в этом году за школьные парты здесь сядут сотни детей. Всего в нынешнем учебном году в Азербайджане заработают 29 новых школ, построенных по инициативе и при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Напомним, всего в рамках образовательных проектов Фондом с 2004 года построено и отремонтировано 500 школ – школа в горном Шемахи сегодня стала 500-и из их числа.