В Вашингтоне уверены в готовности Тегерана пойти на ядерную сделку - СМИ

В США считают, что Иран готов к соглашению по ядерной программе, помехой соглашению не стали даже американские удары по ядерным объектам, пишет Washington Post.

В Белом доме уверены в настрое Тегерана на дипломатическое соглашение по ядерной программе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

"Чиновники в администрации (Дональда) Трампа верят, что Иран открыт для дипломатического соглашения по своей ядерной программе даже после ударов США и Израиля, поставивших точку в текущих переговорах"

– сообщение

Американские военные нанесли удары по объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе 22 июня. После этого Трамп объявил, что угроза иранской ядерной программы ликвидирована. Он хочет, чтобы в рамках сделки Иран полностью отказался от обогащения урана. В Иране настаивают на своем праве продолжать обогащение урана и развитие ядерной программы в мирных целях.