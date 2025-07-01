МИД РФ опроверг публикации о призыве Путина к Ирану пойти на сделку с США

Сообщения в СМИ о том, что российский лидер просит Иран пойти на сделку с США и согласиться на отказ от обогащения урана – "грязная политизированная кампания", заявили в МИД России.

Российский МИД назвал "грязной политизированной кампанией" западную публикацию о том, что президент РФ Владимир Путин призывает Иран отказаться от обогащения урана и пойти на соглашение с США.

Ранее в американском Axios появилась публикация о том, что президент РФ призывает Тегеран пойти на ядерную сделку с Вашингтоном и согласиться на условие нулевого обогащения урана.

"Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение", - по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания"

– МИД РФ

В сообщении ведомства отмечается, что эта кампания "затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы".

Кризис вокруг ядерной программы Ирана необходимо урегулировать исключительно посредством дипломатии, это уже не раз подчеркивалось Москвой, напомнили в ведомстве. Российская сторона готова оказывать содействие в нахождении сторонами взаимоприемлемых решений.

"Призываем ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки"

– МИД РФ

В Кремле ранее не раз подчеркивали, Иран имеет право на развитие мирной атомной энергии. "Мы поддерживаем Иран в его борьбе за его законные интересы, в том числе, в борьбе за его интересы по мирному атому", - говорил в конце июня Владимир Путин.