Вестник Кавказа

В Узбекистане учредили памятную медаль в честь 80-летия Победы

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Лидер Узбекистана учредил памятную медаль в честь 80-летия Победы. Ею наградят ветеранов боевых действий, а также тружеников тыла.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, в рамках которого в республике появится медаль в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента. 

"В связи с проведением 9 мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль .... в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне"

– указ президента Узбекистана 

Сообщается, что медалью будут награждены граждане Узбекистана, которые принимали участие в боях в годы Второй мировой войны, а также приравненные к ветеранам лица. Также награду получат труженики тыла. 

Отметим, что лидер Узбекистана также постановил выплатить ветеранам по $10 тыс в честь юбилейной годовщины Победы.

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