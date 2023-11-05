В Узбекистане станет больше грузовиков "Камаз"

Большегрузы "Камаз" планируется активнее продавать в Узбекистане и активнее задействовать в инвестпроектах. Эти планы обсуждались в торговом представительстве России в Узбекистане.

Грузовики "Камаз" будут активнее продаваться в Узбекистане, вопрос о наращивании продаж обсуждался в торгпредстве РФ в республике.

"Состоялась рабочая встреча с руководством UzAutoTrailer, на предприятии которого организована сборка грузовых автомобилей "Камаз", и лизинговой компании Truck Asia Leasing. <...> Стороны наметили действия, нацеленные на рост продаж большегрузов в республике"

– торгпредство

Также был затронут вопрос использования автомобилей "Камаз" в инвестпроектах.