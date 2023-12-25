В Узбекистан может прийти крупнейший банк Испании

В Узбекистане может начать работать европейский банк Santander - крупнейший банк Испании. Santander готов предоставить кредит в $500 млн на инвестиции в Узбекистан.

Банк Santander, являющийся крупнейшим в Испании и одним из пяти крупнейших в ЕС, рассматривает возможность выхода на узбекистанский рынок.

Этот вопрос обсуждался в посольстве Узбекистана в Мадриде с региональным менеджером банка Santander Давидом Плазой. В Узбекистане в будущем могут появиться филиалы Santander. Чтобы ускорить процесс, банк готов к финансированию инвестпроектов в Узбекистане, на этом может быть выделено $500 млн.

Отметим, что банк Santander существует более 150 лет, сегодня это лидер Европы по экспортно-импортным операциям.