В Узбекистан будут летать российские CRJ-200

Российская региональная авиакомпания UVT AERO, базирующаяся на юго-востоке Татарстана, получила разрешение "Узавиации" на регулярные полеты в Самарканд из Казани.
Столицу Татарстана и древний Самарканд вскоре соединят авиарейсы региональной авиакомпании UVT AERO.
Правительства Узбекистана и Российской Федерации достигли договоренности об авиационных связях, а агентство "Узавиация" предоставило компании эксплуатационное разрешение на регулярные полеты в Узбекистан, передает Trend.
Документ был выдан авиаперевозчику 17 августа, он позволяет осуществлять полеты по маршруту Казань – Самарканд – Казань.
Любопытно, что на рейсах будут задействованы новейшие российские авиалайнеры CRJ-200, а вот периодичность полетов и их расписание в сообщении не указывается.