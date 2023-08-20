В Узбекистан будут летать российские CRJ-200

Опубликовано: 15:27, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская региональная авиакомпания UVT AERO, базирующаяся на юго-востоке Татарстана, получила разрешение "Узавиации" на регулярные полеты в Самарканд из Казани.

Столицу Татарстана и древний Самарканд вскоре соединят авиарейсы региональной авиакомпании UVT AERO.

Правительства Узбекистана и Российской Федерации достигли договоренности об авиационных связях, а агентство "Узавиация" предоставило компании эксплуатационное разрешение на регулярные полеты в Узбекистан, передает Trend.

Документ был выдан авиаперевозчику 17 августа, он позволяет осуществлять полеты по маршруту Казань – Самарканд – Казань.

Любопытно, что на рейсах будут задействованы новейшие российские авиалайнеры CRJ-200, а вот периодичность полетов и их расписание в сообщении не указывается.