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В Узбекистан будут летать российские CRJ-200

В Узбекистан будут летать российские CRJ-200
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская региональная авиакомпания UVT AERO, базирующаяся на юго-востоке Татарстана, получила разрешение "Узавиации" на регулярные полеты в Самарканд из Казани.

Столицу Татарстана и древний Самарканд вскоре соединят авиарейсы региональной авиакомпании UVT AERO.

Правительства Узбекистана и Российской Федерации достигли договоренности об авиационных связях, а агентство "Узавиация" предоставило компании эксплуатационное разрешение на регулярные полеты в Узбекистан, передает Trend.

Документ был выдан авиаперевозчику 17 августа, он позволяет осуществлять полеты по маршруту Казань – Самарканд – Казань.

Любопытно, что на рейсах будут задействованы новейшие российские авиалайнеры CRJ-200, а вот периодичность полетов и их расписание в сообщении не указывается.

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